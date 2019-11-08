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  4. Москве предсказали «вишневую» зиму. Что это значит?

Москве предсказали «вишневую» зиму. Что это значит?

, 13:34 | Алиса Старжевская 454

Синоптики сообщают о повышении температурного режима на 1-2 градуса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тема:
Погода 4081

Специалисты центра погоды «Фобос» предсказывают один из самых теплых зимних сезонов в центральной части страны за всю историю метеонаблюдений, сообщают «Метеоновости». Ожидается, что в определенные периоды средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса. Ученые называют такие зимы «вишневыми».

Евгений Тишковец, ведущий эксперт «Фобоса», ранее рассказал «МК», что потепление может привести к неприятным последствиям: увеличение оттепелей и тумана спровоцируют затрудненное движение на земле и в воздухе.

За последние полтора века в столице зафиксировано семь случаев, когда температура в сезон так сильно превышала норму. Самая теплая зима наблюдалась в период с 1960-го по 1961 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал об опасностях потепления для жителей России.

Тема:
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