Младая сестра Ольги Бузовой Анна заинтриговала своих поклонников загадочной фотографией в Instagram. На снимке девушка предстала в образе восточной красавицы. Она сидит на каменной ступеньке в бежевых брюках и босиком, а ее лицо скрыто маской, какой украшают себя арабские женщины. При этом создается впечатление, что лишь длинные волосы закрывают голую грудь.

«Неделя будет насыщенной. Последние штрихи. Довожу до идеала запуск моего нового детища. Уже не терпится все показать и рассказать. Но я держусь», — подписала фото Анна Бузова.

Instagram @annabuzova

Подписчики предположили, что 31-летняя начинающая предпринимательница собирается представить новую линию одежды, кто-то пошутил, что она едет «на работу в Эмираты». Многие не могут удержаться от искушения сравнить Анну с ее звездной сестрой. Большинство же восхищаются интригующим снимком.

«Ооо! Какая загадочная красотка!»

«Этот образ тебе очень идет».

«На Олю здесь очень похожа».

«Аня красивее и милее чем Ольга».

«Шахерезада!».

«Восточная красавица! Королева! К твоим ногам все золото мира бросить надо! Что там золото?! Весь мир!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Бузова вслед за сестрой решила начать карьеру певицы и записала свой первый трек.