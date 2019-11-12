  1. Пятый канал
  4. «Отошла»: Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания

«Отошла»: Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания

, 10:41 | Карина Бернтгольц Фото 1 073

Свою низкую активность в социальных сетях актриса объяснила большим количеством навалившихся дел.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 42

Российская актриса Наталья Бочкарева после долгого молчания разместила на своей странице в Instagram новое фото. Свою низкую активность в социальных сетях звезда сериала «Счастливы вместе» объяснила чрезмерной загруженностью: гастрольные туры, работа в школе, подготовка к новогодним праздникам.

Наконец-то у знаменитости выдалось спокойное утро, и она решила использовать момент, чтобы поговорить со своими подписчиками и пожелать им удачного дня.

«Сегодня у меня отличное утро! Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом. Вот решила даже вернуться в сеть и что-нибудь вам написать», — пояснила светская львица.

Впрочем, некоторые фанаты решили, что Бочкарева находилась в подавленном состоянии после задержания с наркотиками. Последние публикации на странице актрисы появились около трех недель назад — когда еще не до конца утих скандал с ее обвинением. Тогда она пыталась утихомирить своих хейтеров, которые обрушились на нее с критикой после возникшего инцидента.

Instagram @natalia_bochkareva_official

После того, как конфликт утих, Бочкарева почти не давала о себе знать на просторах интернета. По мнению ряда фолловеров, звезда наконец-то оправилась после произошедшей ситуации и вернулась к своему блогу.

«Отошла»;

«Наконец-то! С возвращением!»

«Я за тебя рада, что у тебя, Наталья, все хорошо!»

«Как здорово, Наташа, что у вас все хорошо, вы красавица и сильная духом, удачи и успехов вам всегда и во всем! Хорошего дня!» — пожелали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и стройности.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 42
10 нояб
«Не ужинаю»: Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и стройности
22 окт
Бочкарева требует прекратить называть ее наркоманкой и обещает рассказать все
18 окт
«Вплоть до ареста»: адвокат пояснил, чем грозят Бочкаревой регулярные неявки в суд
18 окт
Наталью Бочкареву лишили водительских прав на один год восемь месяцев
17 окт
Новые подробности в деле Бочкаревой: актрису могли подставить
16 окт
Лена Миро жестко раскритиковала Наталью Бочкареву за неявку в суд
15 окт
Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября
15 окт
Юрист прокомментировал нарушение подписки о невыезде Бочкаревой
15 окт
Наталья Бочкарева не явилась в суд
15 окт
Что случилось с бизнесом Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками?

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

11:56
Работу над проектом о Женщине-Халке доверят сценаристке «Рика и Морти»
11:44
Доцента Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, проверят на причастность к другим преступлениям
11:35
Жителям Дальнего Востока предложили вернуть прежний пенсионный возраст
11:22
Курсант тюменского военного училища скончался от менингита
11:11
Члены группировки «Хизб ут-Тахрир»* получили от 7 до 19 лет колонии строгого режима
11:00
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Сейчас читают

«Он нас двоих убил!»: Родители доцента, обвиняемого в расправе над студенткой СПбГУ, о сыне
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев