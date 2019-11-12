«Отошла»: Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания

Российская актриса Наталья Бочкарева после долгого молчания разместила на своей странице в Instagram новое фото. Свою низкую активность в социальных сетях звезда сериала «Счастливы вместе» объяснила чрезмерной загруженностью: гастрольные туры, работа в школе, подготовка к новогодним праздникам.

Наконец-то у знаменитости выдалось спокойное утро, и она решила использовать момент, чтобы поговорить со своими подписчиками и пожелать им удачного дня.

«Сегодня у меня отличное утро! Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом. Вот решила даже вернуться в сеть и что-нибудь вам написать», — пояснила светская львица.

Впрочем, некоторые фанаты решили, что Бочкарева находилась в подавленном состоянии после задержания с наркотиками. Последние публикации на странице актрисы появились около трех недель назад — когда еще не до конца утих скандал с ее обвинением. Тогда она пыталась утихомирить своих хейтеров, которые обрушились на нее с критикой после возникшего инцидента.

Instagram @natalia_bochkareva_official

После того, как конфликт утих, Бочкарева почти не давала о себе знать на просторах интернета. По мнению ряда фолловеров, звезда наконец-то оправилась после произошедшей ситуации и вернулась к своему блогу.

«Отошла»;

«Наконец-то! С возвращением!»

«Я за тебя рада, что у тебя, Наталья, все хорошо!»

«Как здорово, Наташа, что у вас все хорошо, вы красавица и сильная духом, удачи и успехов вам всегда и во всем! Хорошего дня!» — пожелали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сказывал, что Наталья Бочкарева раскрыла секреты красоты и стройности.