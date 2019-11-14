Песков рассказал о подготовке большой пресс-конференции Путина

Президент России Владимир Путин ответит на вопросы в ходе традиционной большой пресс-конференции во второй половине декабря текущего года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Экономика сегодня».

«Она (дата большой пресс-конференции — прим.ред.) уже определена, мы скоро объявим аккредитацию», — сказал он.

Также Песков отметил, что послание Федеральному Собранию президент РФ огласит в 2020 году.

Предыдущая большая пресс-конференция Путина состоялась 20 декабря 2018 года. Глава государства отвечал на вопросы журналистов в течение 3 часов 43 минут. На нее было аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1702.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предстоящая в декабре встреча с прессой станет для президента РФ 15-й по счету. Первая такая масштабная пресс-конференция Путина состоялась в 2001 году.

В текущем году Путин с посланием обратился к членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, членам правительства, руководителям Конституционного и Верховного судов, губернаторскому корпусу 20 февраля.