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Почему Цымбалюк-Романовская не поедет в больницу к Джигарханяну

, 19:36 | Валентин Черников 54

Экс-супруга актера опровергла слухи о том, что готовится ухаживать за ним во время лечения.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 83

Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на сообщения в прессе о том, что она рвется в больницу к бывшему супругу Армену Джигарханяну. Пианистка заявила порталу Teleprogramma.pro, что СМИ преувеличивают.

14 ноября народного артиста доставили в клинику. После этого появились слухи о том, что экс-супруга готова бросить все дела и навестить его в палате.

Как объяснила Цымбалюк-Романовская, при возможности она пришла бы к 84-летнему актеру, но не может этого сделать «ни технически, ни физически». И даже не может справиться о его здоровье, поскольку ей не дают с ним общаться.

Девушка утверждает, что расстроена такой ситуацией и жалеет оставшегося в одиночестве Джигарханяна. По словам Виталины, она пообщалась бы с бывшим мужем, но начинать отношения заново не решилась бы из-за возраста актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин признал малыша от Татьяны Гудзевой, с которой встречался до романа с Цымбалюк-Романовской.

Тема:
Джигарханян — Цымбалюк-Романовская 83
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