Зима трескучая: Аномальные холода надвигаются на российские регионы

Сразу на несколько российских регионов надвигаются аномальные морозы. Уже этой ночью резко похолодает на севере европейской части России, Урале, Западной Сибири.

В республике Коми и Екатеринбурге столбик термометра опустится с минус пяти градусов до минус 20-ти, а в Сверловской, Тюменской, Омской областях и до минус 30 градусов.

В четверг зима начнется в Москве. Если сейчас в столице на несколько градусов выше нормы, то к выходным будет, наоборот, холоднее средних значений. До минус десяти градусов по ночам в области.

В выходные поменять осеннюю одежду на зимнюю придется и петербуржцам. Впрочем, снегопадов пока синоптики не прогнозируют. Обещают морозную и солнечную погоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные снегопады грянули почти на половине земного шара.