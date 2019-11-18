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Зима трескучая: Аномальные холода надвигаются на российские регионы

, 22:05 Эфирная новость 81

В обе столицы зимние морозы придут во второй половине недели. Первый удар на себя возьмут север европейской части, Урал и Западная Сибирь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Audrey Pronin, 5-tv.ru

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Погода 4098

Сразу на несколько российских регионов надвигаются аномальные морозы. Уже этой ночью резко похолодает на севере европейской части России, Урале, Западной Сибири.

В республике Коми и Екатеринбурге столбик термометра опустится с минус пяти градусов до минус 20-ти, а в Сверловской, Тюменской, Омской областях и до минус 30 градусов.

В четверг зима начнется в Москве. Если сейчас в столице на несколько градусов выше нормы, то к выходным будет, наоборот, холоднее средних значений. До минус десяти градусов по ночам в области.

В выходные поменять осеннюю одежду на зимнюю придется и петербуржцам. Впрочем, снегопадов пока синоптики не прогнозируют. Обещают морозную и солнечную погоду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощные снегопады грянули почти на половине земного шара.

Тема:
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