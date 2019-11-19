На Украине отказались считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

В Киеве не рассматривают возвращение украинских кораблей российской стороной как акт доброй воли. По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, факт возврата плавсредств является исполнением требований Международного морского трибунала.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как нечто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — сообщил министр в Facebook.

Украинские корабли, задержанные осенью прошлого года в районе Керченкого пролива, российская сторона вернула в среду 18 ноября.

Судна ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за нарушение границы РФ. Экипаж буксира и катеров в составе 24 человек был арестован и доставлен в Москву. Украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в сентябре этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о планах добиться международного статуса для Керченского пролива.