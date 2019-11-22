Видео: шторм в Крыму сорвал крышу со школы и оставил без света десятки поселений

Более 80 населенных пунктов пострадали в Крыму из-за непогоды. Шторм бушует на полуострове 22 ноября.

По сообщению местного управления МЧС, скорость ветра достигает 27 метров в секунду. Ощутимее всего природное ЧП сказалось на Ленинском Сакском, Симферопольском и Джанкойском районах и Керчи.

Проблемы с электричеством зафиксированы в 82 населенных пунктах 18 районов Крыма. При этом только в 33 из них перебои в электропитании частичные. Сбои начались в ночь на 22 ноября — специалисты оперативно восстановили подачу электричества, однако шторм продолжает наносить новые повреждения.

В связи с сильной непогодой в Керченском проливе остановилось судоходство. Сам канал официально для прохода не закрыт, но владельцы судов не хотят рисковать и отправляться в путь в таких условиях.

В Джанкое ветер сорвал крышу с городской школы. Общая площадь повреждений здания составила порядка 840 квадратных метров. Занятия в пострадавшей школе — всего в нее ходят 380 детей — отменены до понедельника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе — эвакуации находящихся на нем людей мешает шторм.