«Рот не закрывается»: Бузова в эффектном платье смутила фанатов странной позой

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала горячие споры среди подписчиков, опубликовав новое фото в Instagram. На провокационном снимке поп-звезда позирует в эффектном концертном наряде. На ней надето красное мини-платье с телесными вставками, образ дополняют яркий макияж и легкие локоны.

Экстравагантный имидж светской львицы у подписчиков не вызвал вопросов. Они уже давно привыкли к тому, что теледива выбирает для выступлений довольно дерзкие и кричащие образы. На этот раз фолловеров смутила поза Бузовой: на кадре она запечатлена с открытым ртом, в результате чего выражение лица выглядит максимально неестественно. На это пользователи указали в комментариях.

«Фу!»

«Опять рот не закрывается!»

«Вибратор в руке?»

«Мы хотим вас не слышать», — отметили недоброжелатели.

Instagram @buzova86

Однако другая часть фанатов выразила противоположное мнение. Поклонники тут же вступились за кумира и попросили хейтеров не осуждать звезду, которая сумела буквально покорить шоу-бизнес. В комментариях развернулись настоящие словесные баталии.

«Я люблю Олю, и ни за что не позволю, таким как ты ее так называть! И вот только не надо сейчас писать типа: «Это мое мнение».

«Самая огненная! Оль, люблю до мурашек!»

«Оль, твои люди всегда с тобой!»

«Ты не имеешь права оскорблять великую певицу, свое мнение при себе оставь, а Олечка молодец!» — высказались защитники Бузовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова опубликовала фото в трусах на фоне Исаакиевского собора.