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  4. Трогательное видео: Избранник Ефременко сделал ей предложение на концерте Бузовой

Трогательное видео: Избранник Ефременко сделал ей предложение на концерте Бузовой

, 17:28 | Карина Бернтгольц Видео 88

Мондезир Свет-Амур встал на колено перед ведущей «Дома-2» и признался, что хочет провести с ней рядом всю жизнь.

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Фото, видео: Instagram @efremenkovvva, @buzova86, @verunchik506

Тема:
Ольга Бузова 697

 Известная российская певица Ольга Бузова поспособствовала соединению двух любящих сердец. На концерте артистки Мондезир Свет-Амур сделал предложение своей возлюбленной – ведущей «Дома-2» Юлии Ефременко.

Судя по всему, мужчина договорился со звездой заранее. Во время своего выступления она обратилась к своей коллеге по проекту и пригласила ее на сцену. Вслед за ней поднялся и сам Мондезир.  В ослепительно белом костюме с огромным букетом красных роз герой вечера произнес проникновенную речь для своей избранницы.

«Я давно понял, что ты самая единственная и неповторимая девочка, которую я безумно люблю. Ты самая лучшая у меня, и я хочу весь остаток своей жизни провести вместе с тобой», - признался возлюбленный Ефременко.

После этого по совету певицы он опустился на одно колено и протянул кольцо даме сердца, вместе с которой хотел бы провести вместе всю оставшуюся жизнь. Фанатки визжали от восторга. Нежный жест растрогал и саму Бузову и, не удержавшись, она начала прыгать от радости.

Изумленная Ефременко ответила: «да» - эмоции было скрыть трудно. Теперь она невеста. Ведущую «Дома-2» уже осыпали в социальных сетях поздравлениями и вопросами о грядущей свадьбе.

Instagram @efremenkovvva

Пока влюбленные ничего не сообщают о предстоящей церемонии, однако поклонники предполагают, что торжество будет масштабным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова обнажилась и спряталась за цветами. 

Тема:
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