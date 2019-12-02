Трогательное видео: Избранник Ефременко сделал ей предложение на концерте Бузовой

Известная российская певица Ольга Бузова поспособствовала соединению двух любящих сердец. На концерте артистки Мондезир Свет-Амур сделал предложение своей возлюбленной – ведущей «Дома-2» Юлии Ефременко.

Судя по всему, мужчина договорился со звездой заранее. Во время своего выступления она обратилась к своей коллеге по проекту и пригласила ее на сцену. Вслед за ней поднялся и сам Мондезир. В ослепительно белом костюме с огромным букетом красных роз герой вечера произнес проникновенную речь для своей избранницы.

«Я давно понял, что ты самая единственная и неповторимая девочка, которую я безумно люблю. Ты самая лучшая у меня, и я хочу весь остаток своей жизни провести вместе с тобой», - признался возлюбленный Ефременко.

После этого по совету певицы он опустился на одно колено и протянул кольцо даме сердца, вместе с которой хотел бы провести вместе всю оставшуюся жизнь. Фанатки визжали от восторга. Нежный жест растрогал и саму Бузову и, не удержавшись, она начала прыгать от радости.

Изумленная Ефременко ответила: «да» - эмоции было скрыть трудно. Теперь она невеста. Ведущую «Дома-2» уже осыпали в социальных сетях поздравлениями и вопросами о грядущей свадьбе.

Instagram @efremenkovvva

Пока влюбленные ничего не сообщают о предстоящей церемонии, однако поклонники предполагают, что торжество будет масштабным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова обнажилась и спряталась за цветами.