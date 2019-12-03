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  4. Бывший лидер «Грибов» отверг обвинения певицы Луны в ее избиении

Бывший лидер «Грибов» отверг обвинения певицы Луны в ее избиении

, 21:10 | Валентин Черников 121

Юрий Бардаш уверяет, что его супруга была не жертвой побоев, а участницей их драк.

Фото: Instagram @george.bardash

Бывший лидер «Грибов» Юрий Бардаш заявил, что не избивал жену. О подробностях семейной жизни с Кристиной Герасимовой, известной как Луна, хип-хоп-исполнитель и продюсер рассказал в передаче Юрия Дудя.

Во время беседы ведущий напомнил об интервью артистки, в которых она называла себя жертвой побоев со стороны мужа. На это музыкант ответил, что «подруга» создает себе образ героини. По его словам, дела обстояли иначе: супруги дрались. Бардаш разделяет понятия «бить» и «драться». Не считает себя ангелом, но уверяет, что жена его стоила. Украинский исполнитель добавил, что вместе с женой они употребляли наркотики, что разрушало их психику и отношения. Это выливалось в скандалы с обоюдным рукоприкладством.

Супруги развелись в 2018 году. Бардаш в социальных сетях обвинил Герасимову в измене. Он написал пост о том, что жена ушла от него к его другу и коллеге, саунд-продюсеру Александру Волощуку. Луна же уверяла, что рассталась с ним из-за поведения Юрия. Сам артист признавался, что тоже изменял любимой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Буланова рассказала о личной жизни.

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