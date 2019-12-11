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Пять самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах из-за тумана в Крыму

, 9:52 | Ниса Мурзанаева Видео 44

Еще четыре лайнера задержаны в аэропорту Симферополя, один рейс отменен.

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей; www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Тема:
Погода 4119

Пять самолетов вынужденно сели на запасных аэродромах из-за тумана на Крымском полуострове. Еще четыре лайнера задержаны в аэропорту Симферополя, один рейс отменен.

«Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — цитирует «Крым.информ» сообщение симферопольского аэропорта.

Ухудшение погодных условий заставило пилотов пяти лайнеров принять решение об осуществлении посадки на запасных аэропортах — в Сочи и Анапе.

Густой туман стоит на Крымском полуострове с вечера вторника, 10 декабря. По предварительным прогнозам, видимость станет нормальной для полетов уже в полдень 11 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 140 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за сильного тумана.

Тема:
Погода 4119
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