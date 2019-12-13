Скачки температуры в российских регионах опасны для жизни

Температурные качели, которые буквально измучили российские регионы, уже привели к трагедии.

Лед тронулся. Огромные глыбы вскрылись и начали таять на глазах. Все произошло так быстро, что люди, которые гуляли или рыбачили на реке, даже не успели добежать до берега. В Вологодской области жертвами климатической аномалии стали отец и сын. Там же едва успели спасти двух первоклассников, которые уже почти ушли под воду.

В смертельной опасности сейчас находятся рыбаки и любители зимних развлечений.

Страшную статистику собрал Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как башкирские рыбаки спасли двух раненых лосей, застрявших на льду.