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Скачки температуры в российских регионах опасны для жизни

, 21:18 Эфирная новость 33

Постоянно меняющаяся погодам, которая буквально измучила жителей России, уже привела к трагедии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter Huber; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4122

Температурные качели, которые буквально измучили российские регионы, уже привели к трагедии.

Лед тронулся. Огромные глыбы вскрылись и начали таять на глазах. Все произошло так быстро, что люди, которые гуляли или рыбачили на реке, даже не успели добежать до берега. В Вологодской области жертвами климатической аномалии стали отец и сын. Там же едва успели спасти двух первоклассников, которые уже почти ушли под воду.

В смертельной опасности сейчас находятся рыбаки и любители зимних развлечений.

Страшную статистику собрал Кирилл Поляков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как башкирские рыбаки спасли двух раненых лосей, застрявших на льду.

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