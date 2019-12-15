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Концертный директор Софии Ротару не исключил, что она еще выступит в России

, 16:36 | Светлана Александрова Видео 271

По словам Сергея Лаврова, предложений у певицы «очень много», однако согласится ли она приехать, зависит только от ее желания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev, Gennadii Usoev, Nadezhda Lebedeva, Anatoly Lomohov, Svetlana Mal'tseva

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София Ротару вернется в Москву в ближайшее время. До конца года в российской столице у нее запланировано еще одно мероприятие. Об этом сообщил «Газете.ру» концертный директор певицы Сергей Лавров, отказавшись уточнить, какое именно. При этом Лавров не исключил выступлений украинской исполнительницы в России в будущем. По его словам, конкретных планов у Ротару пока нет, но предложений «очень много». Однако согласится ли певица приехать, зависит от ее желания.

«Так что надежда на лучшее — надеемся, что будут концерты и мероприятия, потому что поклонники реально ждут», — сказал директор Софии Ротару.

Как ранее сообщал 5-tм.ru в субботу народная артистка СССР с триумфом выступила на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве, который назвала «бесподобным». Певица заявила, что «счастлива, как никогда». Однако приезд Софии Ротару в Россию, где она не появлялась около года, был ознаменован скандалом. Некоторые даже требовали лишить артистку почетного звания за ее якобы антироссийские высказывания.

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