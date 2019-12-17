Фото боевого оружия, которое хранилось в доме многодетной семьи в Ленобласти

В эти минуты в 20 километрах от Петербурга на окраине небольшого города Гатчина проходят следственные действия в одном из частных домов. Известно что в нем живет многодетная семья. Полицию вызвали соседи, обратив внимание на странное поведение домочадцев, в частности, что никто из восемь детей не ходит в школу. Уже в ходе осмотра в доме был обнаружен целый арсенал.

Подробности узнаем у нашего корреспондента, Дмитрий Акимов находится на месте происшествия.

Мы находимся в деревне Химози — это окраина Гатчины. Мы работаем возле трехэтажного особняка, в котором последние три года и проживала семья. Там было восемь детей в возрасте от трех до 17 лет. Внутри этого особняка работает несколько десятков сотрудников самых различных правоохранительных структур. Мы видели машину полиции, ОМОНа, Следственного комитета, машину разминирования.

Полицейские пришли сюда около пяти часов вечера и хозяин дома повел себя неадекватно, после чего и было вызвано подкрепление. Сотрудники говорят, что внутри они обнаружили целый арсенал оружия. Семья жила крайне замкнутой жизнью. Они не общались с соседями.

Внутри обнаружили большое количество икон. Видно, что люди были верующие. Однако, главное было не это. Внутри дома обнаружили серьезный оружейный запас — это автоматы, новейшей модификации Автоматы Калашникова, автомат типа «Кедр» и «Скорпион», Пистолет Макарова, а также несколько десятков боевых патронов и гранаты. Эксперты опрошенные нами уже подтвердили, все это боевое оружие, которое могло быть использовано мы не знаем для каких целей. Также известно, что дети проживали буквально в спартанских условиях — бетонные стены, двухярусные кровати и все.

Возбуждено уголовное дело в совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки, которая проживала здесь. И это насилие продолжалось в период с 2012 года по декабрь 2019 года. Другие опрошенные нами соседи говорят, что дети были запуганы и не выходили на улицу.

По подозрению задержан хозяин этого дома. По нашей информации, им является 46-летний Андрей Бовт. Он родился в Ленинграде. Три года назад переехал в Химози. Сейчас он, а также все восемь детей и его супруга находятся в Следственном комитете. После этого детей переведут в больницу, как сообщают наши источники, где будет проведено медицинское освидетельствование.

А сотрудникам полиции и следователям предстоит долгая работа. Им нужно будет ответить на очень много вопросов. Главный из которых, это — зачем Александру Бовту понадобился такой большой оружейный запас. Кроме того, почему никто не обращал внимания на эту семью. Как сообщалось, уже три года дети не ходили в школу и жили крайне закрытой жизнью.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры выноса из дома в Ленобласти арсенала оружия, изъятого в многодетной семье.