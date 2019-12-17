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Омбудсмен Кузнецова раскритиковала органы опеки из-за «детей-невидимок» в Химози

, 16:48 | Игорь Рязов Видео 23

Уполномоченный по правам ребенка в РФ назвала жизнь детей в особняке с арсеналом оружия в Ленинградской области «шокирующей».

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 19

Случай в деревне Химози Ленинградской области, где главу многодетной семьи задержали по подозрению в изнасиловании дочери и незаконном обороте оружия, вызывает шок. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

«Все обстоятельства, связанные с той ситуацией, в которой обнаружены дети… Ну, кроме шока, это сложно охарактеризовать или назвать другие эмоции. Конечно, беспрецедентный случай», — сказала омбудсмен.

Она отметила, что все подробности ситуации станут известны в результате расследования. Однако уже сейчас возникают вопросы к органам опеки.

«Каким образом восемь детей могли проживать совершенно незаметно на территории небольшого муниципального образования? Органы опеки и попечительства в ходе своей деятельности не могли не заметить многодетную семью», — подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен пообещала направить обращение в прокуратуру, чтобы разобраться в принципах работы областных органов опеки, не заметивших, как выразилась Кузнецова, «детей-невидимок».

«К сожалению, не в первый раз, даже в течение только последнего времени, мы сталкиваемся с безграмотным, непрофессиональным поведением органов опеки и попечительства», — добавила уполномоченная по правам ребенка.

В пример Кузнецова привела ситуации, когда должностные лица слишком усердствуют для изъятия ребенка из семьи по надуманным обвинениям, а иногда — наоборот, проявляют халатность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции детского омбудсмена по Ленобласти Тамары Литвиновой на случай в деревне Химози. Она сказала, что у детей не было свидетельств о рождении. Шестеро несовершеннолетних сейчас находятся в больнице.

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