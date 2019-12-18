Эксклюзивное видео, на котором запечатлен сын владельца арсенала в Химози

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором сын владельца арсенала в Химози Андрея Бовта развлекается с друзьями.

На кадрах видно, как подросток, который, по словам соседей, всегда отличался странным и нестабильным поведением, взобрался на дерево. Парень, едва не падая, висит на одной из веток, а его спутники восторженно комментируют за кадром происходящее.

«*****, он реально падает, держите! Сматываемся! Цепкая обезьяна, ***! Ты это увидел?!» — эмоционально комментирует подруга сына Андрея Бовта.

Впоследствии сын Андрея Бовта оказывается на земле и уже сам дает неоднозначную оценку своим действиям.

«А! Это так бодрит!» — говорит подросток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Бовта доставили в здание суда.