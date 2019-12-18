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Эксклюзивное видео, на котором запечатлен сын владельца арсенала в Химози

, 12:59 | Василий Заика Эксклюзивное видео 171

По словам местных жителей, подросток всегда отличался странным нестабильным поведением.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 32

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором сын владельца арсенала в Химози Андрея Бовта развлекается с друзьями.

На кадрах видно, как подросток, который, по словам соседей, всегда отличался странным и нестабильным поведением, взобрался на дерево. Парень, едва не падая, висит на одной из веток, а его спутники восторженно комментируют за кадром происходящее.

«*****, он реально падает, держите! Сматываемся! Цепкая обезьяна, ***! Ты это увидел?!» — эмоционально комментирует подруга сына Андрея Бовта.

Впоследствии сын Андрея Бовта оказывается на земле и уже сам дает неоднозначную оценку своим действиям.

«А! Это так бодрит!» — говорит подросток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Бовта доставили в здание суда.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 32
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