В Петербурге из-за угрозы особо опасного наводнения закрыли дамбу

На Петербург надвигается мощный шторм. Синоптики предупреждают: ветер будет усиливаться с каждой минутой. Над акваторией Финского залива порывы могут достигать 24-25 метров в секунду, и это реальная угроза наводнения для пятимиллионного северного мегаполиса.

В 17 часов были сведены затворы дамбы, остановлено судоходство в Кронштадтском корабельном фарватере. Водителей просят быть внимательными, помнить об опасности мощного бокового ветра, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.

В городе и области советуют парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Шторм идет в Петербург со стороны Финляндии, в южных районах Суоми непогода уже оставила 20 тысяч домов без света и нарушила расписание паромных рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России.