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В Петербурге из-за угрозы особо опасного наводнения закрыли дамбу

, 20:43 Эфирная новость 52

Синоптики пообещали, что сегодня в прибрежных районах Северной столицы порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Ваганов, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4127

На Петербург надвигается мощный шторм. Синоптики предупреждают: ветер будет усиливаться с каждой минутой. Над акваторией Финского залива порывы могут достигать 24-25 метров в секунду, и это реальная угроза наводнения для пятимиллионного северного мегаполиса.

В 17 часов были сведены затворы дамбы, остановлено судоходство в Кронштадтском корабельном фарватере. Водителей просят быть внимательными, помнить об опасности мощного бокового ветра, соблюдать дистанцию и не нарушать скоростной режим.

В городе и области советуют парковаться подальше от деревьев и рекламных щитов. Шторм идет в Петербург со стороны Финляндии, в южных районах Суоми непогода уже оставила 20 тысяч домов без света и нарушила расписание паромных рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ураганный ветер и туман накрыли десятки регионов России.

Тема:
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