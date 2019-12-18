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Держал всю Химози в страхе: Бовт до смерти забил собаку на глазах соседей

, 23:48 Эфирная новость 20

То что все дети живы и здоровы, соседи называют чудом. Вспоминают, как угрожал их детям ружьем и при всех расправился с собственной собакой.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 43

На два месяца суд отправил под арест главу многодетной семьи из «дома ужасов» под Петербургом. 46-летнего Андрея Бовта обвиняют в многолетнем сексуальном насилии над одной из дочерей. Поставлен вопрос о лишении их с супругой родительских прав. Кроме того, следователи выясняют, откуда у отца восьмерых детей настоящий боевой арсенал.

Артур Ломидзе выслушал откровения хозяина «дома ужасов» Андрея Бовта.

Заседание проходит в закрытом режиме. Подозреваемый даже стоя за решеткой уверяет — его деятельность строго засекреченная. Он тайный борец с коррупцией и наркоторговлей. А восемь его детей никогда не видели врачей, жили в спартанских условиях без документов, потому что от этого зависит их безопасность.

Несовершеннолетние дети Бовта, которые сейчас находятся в больнице, подтвердили нам: отец регулярно избивал их, насилие в семье было нормой. Но рассказать об этом подростки не могли. Бовт запугивал семью, а сами дети жили словно в тюрьме — выходить на улицу им разрешалось только, когда отец уезжал. Вот эксклюзивное видео: 17-тилетний Иван играет со сверстниками, на несколько часов он вырвался на свободу.

То что все дети живы и здоровы, соседи называют чудом. Вспоминают, как угрожал их детям ружьем и при всех расправился с собственной собакой.

«Бабули… Она к нему побежала, он схватил палку и забил ее до смерти», — рассказывают свидетели.

С этого момента даже шептаться о нехорошем доме соседи побаивались. Также по нашим данным, мать Андрея Бовта — он до сих пор прописан в ее квартире — регулярно бывала в коттедже, где сын держал под замком семью. И не могла не замечать, в каких условиях содержатся ее внуки. Но молчала. Соседи женщины говорят: затворнически образ жизни семья вела всегда.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения с лопатой «друга семьи» Андрея Бовта на корреспондента «Известий» Дмитрия Акимова.

Тема:
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