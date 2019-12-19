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  4. Ночь простоять! Ветер в Петерубурге усиливается с каждой минутой

Ночь простоять! Ветер в Петерубурге усиливается с каждой минутой

, 1:26 Эфирная новость 150

Сообщения о происшествиях в городе поступают почти посекундно: падение деревьев на автомобили, наводнение в Сестрорецке, сорванные крыши и пассажиры в сломанной «Ласточке».

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4128

Южные регионы Финляндии накрыл мощный шторм. Непогода оставила без света уже 60 тысяч домов, нарушила расписание паромных рейсов.

А в Эстонии из-за сильных порывов ветра на несколько часов встали поезда, и тоже — зафиксированы отключения электричества по всей стране. В Ленинградской области повреждения на путях остановили электропоезд «Ласточка». Он ехал в Петербург.

В самой Северной столице ветер усиливается с каждой минутой. Над акваторией Финского залива порывы могут достигать 24-25 метров в секунду, и это — реальная угроза наводнения для пятимиллионного северного мегаполиса.

Сведены затворы дамбы, остановлено судоходство в Кронштадтском корабельном фарватере.

С самого утра водителей призывали быть осторожными, выбирать безопасное место для парковки, но — советам вняли не все. Первые же порывы сильного ветра нанесли ущерб. К этой минуте известно как минимум о двух случаях падения деревьев на автомобили. Пик шторма городу предстоит пережить ночью.

Тема:
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