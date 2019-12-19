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Владимир Путин прокомментировал возможность проведения новой пенсионной реформы

, 15:29 | Карина Бернтгольц Видео 16

В ходе пресс-конференции президент РФ пояснил, что никаких изменений в сферу пенсионного обеспечения граждан внесено не будет.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в Москве ответил на вопрос журналистки, касаемый пенсионного обеспечения граждан страны. Глава РФ подчеркнул, что никаких изменений в этой сфере в ближайшее время не планируется и о новой реформе не может быть и речи.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации — нигде», — заверил российский лидер.

Что касается предложений Министерства финансов в этой сфере, то это относится только к накоплениям, которые можно считать инвестициями, пояснил глава РФ.

«Вопрос идет об их (инвестиций — Прим. ред.) защите», — отметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накопительную часть пенсии «заморозили» до 2023 года.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 78
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