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«Это будет укреплять семью»: Путин пошутил про жен российских работников

, 15:45 | Игорь Рязов Видео 932

Президент согласился с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным днем.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88

Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что 31 декабря нужно сделать выходным днем. Отвечая на этот вопрос во время большой пресс-конференции он пошутил.

«31 декабря пол страны, не те у кого сменный график, все равно не работают, а только делают вид. Может, уже пора сделать день выходным. Например, за счет рабочей субботы. Мы спокойно сможет подготовиться к празднику. Наши жены вам спасибо скажут», — предложил журналист.

«Вы знаете, будет лучше, если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью. Семья — ячейка общества», — в шутку ответил президент.

Путин назвал «логичным» решение сделать 31 декабря выходным днем. Например, это возможно за счет увеличения числа рабочих дней в другое время. Однако глава государства выразил сомнение в том, что перемены нужно делать в спешке и прямо сейчас.

«Надо просто спокойно все это проанализировать и посмотреть, чтобы не наносить ущерб нашим огородникам и садоводам. Чтобы у них не отбирать дополнительный день в мае, когда все люди занимаются огородами. Это можно решить в спокойном рабочем режиме», — заключил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пошутил во время на вопрос об урегулировании конфликта в Ливии.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 88
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