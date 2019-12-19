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Два человека погибли в центре Москвы в результате перестрелки

, 18:28 | Алиса Маркова Срочная новость 112

Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. По информации 5-tv.ru, злоумышленник начал действовать в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

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Фото, видео: ВКонтакте @narodniy_zov

Два человека погибли в центре Москвы в результате перестрелки. Неизвестный открыл стрельбу в столице. По информации 5-tv.ru, злоумышленник начал действовать в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на большую Лубянку, 12.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, на которых слышны выстрелы, издаваемые правонарушителем. По предварительным данным, в результате происшествия были ранены два человека, оба после скончались от полученных ранений. На месте работают специализированные спецслужбы. Более подробная информация об инциденте уточняется.

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