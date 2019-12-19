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В Москве на Лубянке перекрыли движение после стрельбы, где три человека погибли

, 19:10 | Карина Бернтгольц Видео 853

По предварительным данным, злоумышленник стрелял из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного «Калашникова».

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Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров, 5-tv.ru

В Москве перекрыли движение автомобилей на улице Большая Лубянка после стрельбы, в результате которой, по предварительным данным, погибли три сотрудника Федеральной службы охраны и еще трое ранены.

О перекрытии дорог в центре столицы сообщается на официальной странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после, предположительно, переместились на большую Лубянку, 12. После стрельбы в городе был объявлен план «Сирена», означающий сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

Между тем стало известно, что неизвестный, устроивший стрельбу в центре Москвы, ликвидирован.

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