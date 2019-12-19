ФСБ: Неизвестный, устроивший стрельбу в центре Москвы, нейтрализован

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в центре столицы — на улице Большая Лубянка, нейтрализован. Об этом сообщили в ФСБ. Сейчас его личность устанавливается. Известно, что в результате нападения погибли трое сотрудников ФСО, еще трое раненых госпитализированы. На месте работают сотрудники СОБР, Гром, Росгвардии.