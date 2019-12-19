В ФСБ уточнили, что во время стрельбы в Москве погиб один сотрудник спецслужб

Жители Москвы сняли на видео лежащего на земле мужчину, который был одет в форму сотрудника ГИБДД. 5-tv.ru публикует кадры с места стрельбы на Большой Лубянке.

На кадрах можно увидеть, как в какой-то момент мимо проезжает полицейский автомобиль со включенными проблесковыми маячками. В видео слышны громкие хлопки.

По информации 5-tv.ru, в результате стрельбы в Москве были ранены два сотрудника Федеральной службы охраны (ФСО). Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Также поступила информация об одном погибшем силовике. Место ЧП быстро окружили правоохранители, движение транспорта перекрыли. Преступника, который по уточненным данным, был один — нейтрализовали.