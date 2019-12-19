Видео со спасением пострадавших в результате стрельбы в Москве

Спецоперация по спасению пострадавших в результате стрельбы в центре Москвы попала на видео. Ролики распространяются в сети.

На кадрах с места происшествия видно нескольких мужчин, лежащих на асфальте рядом с пострадавшим. За углом дома находятся еще несколько человек. После того, как один из них дает сигнал, к первой группе направляются медики. Они кладут пострадавшего на носилки и пригнувшись убегают из опасной зоны. Периодически раздаются звуки выстрелов

Позже пострадавшего кладут в автомобиль скорой помощи. Судя по всему, машина с медиками находилась неподалеку.

Как сообщал 5-tv.ru стрельба на Большой Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате происшествия погиб один сотрудник спецслужб.

По данным Минздрава помощь оказывается пятерым пострадавшим. В ФСБ тем временем сообщают только о двух силовиках, получивших ранения, и одном нападавшем. По информации 5-tv.ru, ранения получили четыре человека.