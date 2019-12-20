5-tv.ru публикует эксклюзивные фото последствий стрельбы у здания ФСБ

5-tv.ru публикует фото последствий стрельбы у здания ФСБ. Накануне около шести часов вечера на улице Большая Лубянка в Москве Евгений Манюров открыл огонь по сотрудникам спецслужб. В результате погиб один сотрудник ФСБ России, еще пятеро получили ранения. Самого стрелка удалось ликвидировать.

После произошедшего на месте был обнаружен охотничий карабин «Сайга», а также два рожка. Кроме того, по земле были разбросаны более ста гильз, в том числе и те, которые были применены полицейскими во время спецоперации по ликвидации преступника, чтобы не пострадало гражданское население.

Благодаря оперативной и слаженной работе специализированных служб, жертв и множественных пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.