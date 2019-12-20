«Из разряда городских сумасшедших»: Преподавательница ВШЭ об устроившем стрельбу

Преподаватель в Национально-исследовательском институте «Высшая школа экономика» Евгения Надеждина рассказала о Евгении Манюрове — мужчине, который накануне устроил стрельбу у здания ФСБ РФ на Большой Лубянке в Москве.

По словам университетского педагога, злоумышленник посещал факультативные занятия в вузе. Он записался на курс и регулярно приходил на лекции, однако постоянно опаздывал и, в отличие от других, предпочитал не вступать в оживленные дискуссии. По мнению Надеждиной, Манюров был абсолютно неразговорчивым, в коллективе ни с кем не общался.

«Он приходил, слушал, кивал головой, на последнем занятии сказал: „Спасибо большое, очень интересно слушать“. При этом меня всегда несколько удивляло, что он ничего не записывал. Он не общался ни с кем из тех, кто приходил ко мне на факультатив <…> Странновато выглядел, опаздывал на 15 минут каждый раз. <…> Ну, я подумала, что это из разряда таких „городских сумасшедших“, которые везде ходят, записываются», — поделилась воспоминаниями преподавательница.

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Характеризуя внешний вид стрелка, женщина отметила, что в нем не было ничего примечательного. По мнению педагога, Евгений был слегка неопрятным, однако ярких отличительных признаков в его одежде не было.

«Обычный, абсолютно обычный. Вы бы такого в метро увидели — даже не повернулись бы в его сторону. <…> Невзрачно был абсолютно одет. <…> Не очень опрятный», — призналась Надеждина.

Среди прочих любопытных подробностей о Манюрове, научный сотрудник университета назвала то, что мужчина не пользовался социальными сетями. В какой-то момент преподавательнице показалось, что у обучающегося были коммуникативные проблемы.

«Когда в начале курса договаривались, как будем обмениваться информацией по курсу, решили, что будет группа ВКонтакте, он сказал, что не пользуется ни ВКонтакте, ни почтой электронной. <…> Я еще и подумала, что, может быть, у него какие-то проблемы коммуникативного плана, потому что бывают случаи, что люди приходят в университет, чтобы восполнить недостаток свой», — поделилась женщина.

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.