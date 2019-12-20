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«Всегда был неухоженный»: Знакомая матери стрелка на Лубянке рассказала о нем

, 14:26 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 129

По словам собеседницы 5-tv.ru, Евгений Манюров был несколько странным и мог разговаривать сам с собой.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов

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Стрельба у здания ФСБ РФ в Москве 41

Знакомая матери Евгения Манюрова, устроившего стрельбу на Большой Лубянке в Москве, рассказала о том, каким ей запомнился мужчина. По словам женщины, злоумышленник вел себя несколько странно: например, мог разговаривать сам с собой.

Что касается его внешности, то Манюров выглядел слегка неопрятно, призналась собеседница 5-tv.ru.

«Он какой-то сам по себе. <…> Он может идти и сам собой разговаривать. <…> Всегда был неухоженный какой-то, не как ребята другие», — рассказала знакомая матери стрелка.

Согласно ее воспоминаниям, мужчина работал юристом или адвокатом.

По информации 5-tv.ru, Манюров, который был нейтрализован после стрельбы, в разное время он работал охранником в различных фирмах, в том числе в охранном предприятии ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ, ЧОП РИК ПЛЮС и других компаниях. Он был не судим.

5-tv.ru

Евгений Манюров открыл огонь в районе шести часов вечера на улице Большая Лубянка у жилого дома по соседству со штаб-квартирой Федеральной службы безопасности в Москве. В результате погиб один сотрудник ФСБ, еще четыре представителя спецслужб были ранены. Также пострадал один гражданский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что соседка поделилась подробностями личной жизни мужчины, который устроил стрельбу на Лубянке у здания ФСБ. Также отец стрелка заявил, что осуждает поступок сына.

Тема:
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