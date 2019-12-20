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PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с Манукяном

, 19:56 | Мия Субботина 150

Представитель певицы заявил, что молодые люди давно тесно общаются.

Фото: Instagram

Тема:
Ольга Бузова 714

Все чаще в сети обсуждают возможный роман между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Слухи об отношениях звезд решил прокомментировать PR-директор исполнительницы Антон Богославский, пишет «Дни.ру».

По словам представителя Бузовой, он не может точно сказать, есть ли между молодыми людьми чувства. Однако Богославский отметил, что Бузова и Манукян давно тесно общаются и обмениваются различными смайликами в социальных сетях.

«Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», — заявил Антон.

Недавно сам блогер подогрел слухи о его романе с Ольгой. Под одним из постов он публично признался ей в любви. В ответ звезда отправила мужчине три сердечка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б».

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