PR-агент Ольги Бузовой прокомментировал слухи о ее романе с Манукяном

Все чаще в сети обсуждают возможный роман между певицей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Слухи об отношениях звезд решил прокомментировать PR-директор исполнительницы Антон Богославский, пишет «Дни.ру».

По словам представителя Бузовой, он не может точно сказать, есть ли между молодыми людьми чувства. Однако Богославский отметил, что Бузова и Манукян давно тесно общаются и обмениваются различными смайликами в социальных сетях.

«Рассматривает ли Ольга Давида как потенциального мужчину? Не могу вам наверняка ответить», — заявил Антон.

Недавно сам блогер подогрел слухи о его романе с Ольгой. Под одним из постов он публично признался ей в любви. В ответ звезда отправила мужчине три сердечка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б».