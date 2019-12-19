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Старшенбаум рассказала, как во «Вторжении» женщине доверили спасение мира

, 0:27 | Алиса Старжевская Видео 29

Фантастический фильм Федора Бондарчука выйдет на экраны первого января 2020 года.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Уже вначале января режиссер Федор Бондарчук порадует фанатов новым фантастическим блокбастером «Вторжение». Главные роли в киноленте исполнили Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. Актриса рассказала, как случилось, что спасение мира впервые за историю русского кино доверили женщине, пишет «Теле.ру».

По сюжету Ирина играет Юлию Лебедеву, которая влюбляется в инопланетянина. Девушка обнаруживает у себя сверхъестественные способности, в то время как Москву накрывает вода. Героине Старшенбаум предстоит героически проявить себя и спасти планету от гибели.

Артистка считает фильм «Вторжение» показательным в русском кино. Когда на киношные женские плечи ложится ответственность по спасению Земли — это открывает возможности для других актрис, которым еще только предстоит сыграть свои большие роли в карьере.

«Большая радость, что женщине доверили спасение Вселенной. Думаю, что тенденция играть подружек главных героев начнет уходить после выхода «Вторжения», — рассказала актриса.

Возлюбленного-инопланетянина сыграет близкий друг артистки Риналь Мухаметов. Старшенбаум радуется, что именно Риналь стал ее коллегой по съемочной площадке. По славам Ирины, яркие чувства между актерами очень важны — зритель видит и чувствует их на экране.

Большинство съемочного времени актеры проводили в воде. Личный рекорд актрисы — 15 часов. Убедительно играть свою роль артистов учил постановщик трюков Олег Чемодуров. За время работы в блокбастере Ирина выработала в себе выносливость, умение обходиться без сна, бежать куда-то мокрой и грязной и сниматься ночью. Съемки крупных подводных сцен «Вторжения» проходили в бассейне МЧС, а также в Origo Studios — будапештской студии, которая подарила миру легендарные фильмы «Терминатор» и «Бегущий по лезвию».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Старшенбаум прилегла на диван и задумалась о вечном.

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