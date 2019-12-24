В Москве показали продолжение фантастического блокбастера «Притяжение»

В Москве прошла премьера фильма «Вторжение». Фантастическая лента Федора Бондарчука — это новая часть огромной киновселенной, которая началась с нашумевшей картины «Притяжение», вышедшей в 2017-м и ставшей тогда кассовым хитом.

Те, кто сумел сейчас попасть на первый показ, уже смогли оценить и уровень режиссерской работы, и масштаб съемок, и невероятные спецэффекты нового блокбастера.

Три года назад в фильме «Притяжение» инопланетный корабль упал в районе Чертанова. Тогда же героиня Ирины Старшембаум — Юлия Лебедева — вступила в контакт с пришельцем Хэконом (актер Риналь Мухаметов). Поначалу это была история Ромео и Джульетты, только не из враждующих семейств, а разных цивилизаций. Но такой контакт еще и несет потенциальную опасность.

Впечатлениями поделился и наш кинообозреватель Николай Никулин.

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