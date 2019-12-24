  1. Пятый канал
  4. В Москве показали продолжение фантастического блокбастера «Притяжение»

В Москве показали продолжение фантастического блокбастера «Притяжение»

, 6:06 Эфирная новость 28

Фильм «Вторжение» режиссера Федора Бондарчука имеет все шансы побить успех предыдущей киноистории.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

В Москве прошла премьера фильма «Вторжение». Фантастическая лента Федора Бондарчука — это новая часть огромной киновселенной, которая началась с нашумевшей картины «Притяжение», вышедшей в 2017-м и ставшей тогда кассовым хитом.

Те, кто сумел сейчас попасть на первый показ, уже смогли оценить и уровень режиссерской работы, и масштаб съемок, и невероятные спецэффекты нового блокбастера.

Три года назад в фильме «Притяжение» инопланетный корабль упал в районе Чертанова. Тогда же героиня Ирины Старшембаум — Юлия Лебедева — вступила в контакт с пришельцем Хэконом (актер Риналь Мухаметов). Поначалу это была история Ромео и Джульетты, только не из враждующих семейств, а разных цивилизаций. Но такой контакт еще и несет потенциальную опасность.

Впечатлениями поделился и наш кинообозреватель Николай Никулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что критик назвал сериал «Ведьмак» попыткой заменить «Игру престолов»

Читайте также

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам

Последние новости

6:50
Подробности крушения самолета в Хабаровском крае
6:43
Экс-звезда «Дома-2» позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике
6:33
В Хабаровском крае проверяют сообщение о падении самолета
6:31
Путин исполнил новогоднюю мечту 10-летнего мальчика из Ставрополья
6:18
«Че за морковки?»: Батрутдинов в одних шортах сфотографировался с участницами «Плана Б»
6:06
В Москве показали продолжение фантастического блокбастера «Притяжение»

Сейчас читают

Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
«Никуда бы не делась»: Барановская об отношениях без интимной близости
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]