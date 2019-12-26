«Великая, родная, близкая»: Пугачева скорбит о смерти Волчек

Алла Пугачева выразила свои соболезнования в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Народная артистка СССР скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

Примадонна написала в своем Instagram-аккаунте — ей трудно смириться с тем, что она больше не увидит Галину Борисовну.

«Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу», — написала певица.

Галина Волчек была госпитализирована 24 декабря. Она находилась в отделении реанимации в тяжелом состоянии — без сознания, и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали у нее двустороннюю пневмонию.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в творческой семье — ее отец был кинорежиссером, оператором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, а мать — сценаристкой. В 1955 году Волчек окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому государственному театру «Современник». С 1989 года она была его художественным руководителем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончалась народная артистка СССР Галина Волчек.