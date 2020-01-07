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  4. Художник по мотивам фильма «Вторжение» нарисовал каллиграффити в Москве

Художник по мотивам фильма «Вторжение» нарисовал каллиграффити в Москве

, 20:31 | Мия Субботина Видео 32

В своей работе каллиграфист использовал цитаты из трейлера российского блокбастера.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 27

В московском районе Чертаново появились каллиграффити по мотивам фильма Федора Бондарчука «Вторжение», вышедшего в прокат 1 января. Художник Дмитрий Север рассказал, что создал эскиз после просмотра масштабного блокбастера. Разработка рисунка заняла у него всего один день, а его создание — три часа, сообщают «Известия».

Для составления своей работы Дмитрий использовал композицию афиши картины, а также цитаты из трейлера. В картине присутствует множество отсылок к ленте Бондарчука.

«Волны, отсвет, какой-то намек на космос. Я старался соответствующие цвета использовать», — рассказал Дмитрий.

Фильм «Вторжение» вышел в прокат 1 января и за первые три дня общая сумма сборов достигла 226,3 миллиона рублей. Это продолжение киноленты Бондарчука «Притяжение», вышедшего на экраны в 2017 году. Действие фильма разворачивается спустя три года после предыдущих событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что петербургский художник создал эффектное граффити по мотивам «Вторжения».

Тема:
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