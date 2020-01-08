«Такого еще не было»: автор спецэффектов «Вторжения» открыл секрет их создания

Автор спецэффектов фильма «Вторжение» раскрыл секрет их создания. По словам Армана Яхина, вместе со специалистами своей студии во время работы над лентой он приобрел совершенно новый опыт.

Одной из наиболее запоминающихся сцен стал эпизод с Москвой, полностью уходящей под воду. Арман отмечает: над графикой картины работа велась около двух лет. А создание сцены с утопающей столицы и вовсе стало непростой, но интересной задачей.

«Такого опыта с таким количеством воды и вот этих всех вещей у нас еще не было. Поэтому это очень тяжело. И вообще любые физические симуляции — это очень сложно», — поделился он.

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» вышел на экраны 1 января 2020 года. Лента стала сиквелом к «Притяжению» — в новой картине показана история, которая разворачиваются спустя несколько лет после событий первой части.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что художник нарисовал каллиграффити в Москве по мотивам фильма «Вторжение».