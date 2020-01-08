Два пассажира не сели на потерпевший крушение в Иране украинский Boeing-737

Два пассажира, разбившегося в Иране украинского Boeing-737, по неопределенным причинам не зашли на борт воздушного судна. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет», — цитирует Алексея Данилова Интерфакс.

Секретарь СНБО Незалежной добавил, что пассажиры, отсутствовавшие в самолете, не являются гражданами Украины.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук пообещал, что полный список всех, кто находился на злополучном борту, будет опубликован в течение нескольких часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт назвал «странной» катастрофу украинского Boeing-737 в Иране.