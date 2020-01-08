Личности погибших при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» могут быть установлены в течении 3-4 дней. Об этом агентство ISNA со ссылкой на организацию судебной медицины Ирана. При этом сотрудники организации судебной медицины Ирана должны будут работать в круглосуточном режиме.

«Несколько команд специалистов будут работать 24 часа в сутки, чтобы за 3-4 дня, максимум за неделю, установить личности всех погибших и передать тела их семьям», — цитирует агентство главу отдела по связям с общественностью и международным делам организации судебной медицины Ирана.

При этом собеседник ISNA добавил, что, возможно, потребуется также опознание погибших их близкими.

Пассажирский Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул вскоре после взлета из аэропорта на юге Тегерана утром 8 января. На борту воздушного судна, по разным данным, находились 177 — 179 человек, включая членов экипажа. Выживших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских граждан на борту разбившегося лайнера под Тегераном не было.