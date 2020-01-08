Киновед заявил, что успех «Вторжения» определит интерес к российской фантастике

Успех фильма «Вторжение» определит интерес к отечественной фантастике, заявил в интервью «Известиям» сценарист и киновед Всеволод Коршунов. По его словам, увлечение этим жанром — мировая тенденция. Но насколько он по силам российским мастерам кино, будет зависеть от реакции на ленту Федора Бондарчука.

«По графике, технологиям в России есть большие специалисты, которые, в том числе, выполняют заказы для зарубежных проектов — с этим проблем в России нет», — сказал Коршунов.

Проблема же в том, что фильмы в этом жанре требуют больших затрат, считает эксперт. Вложения в производстве картин масштаба «Вторжения» сложно окупить внутри одной страны. Поэтому продюсерам нужно осваивать европейские, американские и китайские рынки.

Ранее 5-tv.ru писал, что о специальной подготовке актеров фильма «Вторжение».