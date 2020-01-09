Владимир Зеленский объявил 9 января на Украине днем траура по погибшим при крушении пассажирского Boeing 737-800 в Иране. Трагедия унесла более 170 жизней, 11 погибших были украинскими гражданами.

«В связи с трагедией, произошедшей вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и приведшей к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить на Украине 9 января 2020 года днем траура», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины.

Сообщается, что решение было принято по итогам прошедшего в Киеве в ночь на 9 января рабочего совещания с участием премьер-министра Украины, глав СНБО, Минобороны, МИДа и представителей других ведомств. На нем Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по текущей ситуации вокруг авиакатастрофы.

Ранее 5-tv.ru писал, что момент падения украинского самолета после вылета из аэропорта Тегерана в Киев попал в объектив камеры наблюдения. Трагедия произошла рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Предварительной причиной катастрофы называют техническую неисправность лайнера.