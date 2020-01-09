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В Иране и на Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе Boeing МАУ

, 19:45 Эфирная новость 26

Согласно предварительному отчету о крушении украинского Boeing-737, пожар на борту начался еще до падения самолета.

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Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 57

В Иране и на Украине день траура по погибшим в авиакатастрофе, которая произошла накануне под Тегераном. И уже появились первые результаты расследования.

Иранские специалисты пришли к выводу, что пожар на борту украинского Boeing начался еще до падения самолета. Из-за возникших проблем экипаж развернул лайнер, но до взлетно-посадочной полосы не дотянул. При столкновении с землей произошел взрыв. Это подтверждают и съемки очевидцев. При этом, от пилотов какой-либо информации о нештатной ситуации не поступало.

На месте крушения найдены черные ящики. Впрочем, власти Исламской республики отказались передавать самописцы американской компании-производителю.

Разбившийся Boeing-737 был новым, летал меньше трех лет. В «Международных авиалиниях Украины» (МАУ) настаивают: самолет прошел техобслуживание 6 января и был полностью исправен.

Напомним, лайнер пропал с экранов радаров накануне через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все, кто находился на борту — 176 человек, граждане семи стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СНБО Украины скрывает три из семи версий катастрофы Boeing в Иране.

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