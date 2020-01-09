Кинокритик Никулин объяснил уникальность фильма «Вторжение»

Кинокритик Николай Никулин объяснил, в чем заключается уникальность фильма «Вторжение» Федора Бондарчука. Об этом он рассказал в своей передаче «Смотреть кино».

«„Вторжение" — это первый российский фильм, в котором инопланетный корабль атакует Землю, и первый фильм, где пришельцы вторгаются именно в Москву» — сообщил Никулин.

По его словам, съемки проходили не только в Москве, но и на спецстудии в Будапеште. Часть из них велись под и над водой. Актрисе Ирине Старшенбаум приходилось находиться в бассейне по 15 часов за съемочный день. Отдельно критик выделил сцены погони.

«Например, погоню в Орликовом переулке снимали на восемь камер и коптер двумя съемочными группами, перекрыв целый квартал на всю ночь. Для другой сцены погони недостроенный участок четвертого транспортного кольца заполняли автомобилями», — сказал он.

Никулин добавил, что отечественное кино еще не видело «таких впечатляющих спецэффектов». Также критик выделил реалистичную компьютерную графику, динамичный сюжет и волнующие action-сцены.

«Москва стала еще одним городом в кино, куда вторглись пришельцы, и где они встретили основательное сопротивление», — резюмировал кинокритик.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее зрители фильма «Вторжение» Федора Бондарчука нарисовали главных героев фильма. Поклонники написали портреты актеров, а также сделали концептуальную олдскульную афишу.