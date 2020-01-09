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Экипажи S7 Airlines проинструктированы с учетом требований Росавиации по полетам над Ираном

, 16:10 | Василий Заика Видео 62

Российский авиаперевозчик разработал ряд альтернативных маршрутов для выполнения рейсов «Новосибирск — Дубай».

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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, Терещенко Михаил, FrankHoermann/SVEN SIMON, Астапкович Владимир, Лысцева Марина

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Российская авиакомпания S7 Airlines проинструктировала летные экипажи с учетом требований Росавиации по полетам над Ираном. Как сообщили 5-tv.ru в пресс-службе перевозчика, развитие событий в регионе внимательно отслеживается.

Принимая во внимание потенциальные риски, S7 Airlines разработала ряд альтернативных маршрутов для выполнения рейсов «Новосибирск — Дубай». Самолеты авиакомпании будут облетать рискованные зоны в воздушном пространстве. По этой причине продолжительность полета на указанном рейсе может незначительно увеличиться.

Росавиация 8 января рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от использования воздушного пространства над Ираном и Ираком, а также обходить Персидский и Оманский заливы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации по полетам над Ираном.

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