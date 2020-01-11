Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна

Известная «футбольная жена» и по совместительству лучшая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк грезит о свадьбе поющей телеведущей с блогером Давидом Манукяном.

По словам светской львицы, она счастлива, что в жизни Ольги Бузовой появился мужчина. Мария Погребняк уверена, что ее подруга, как никто другой, заслужила быть счастливой и новый возлюбленный знаменитости достоин стать ее супругом.

«Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят», — цитирует Марию Погребняк сайт Teleprogramma.pro.

Супруга российского футболиста призналась, что мечтает погулять на свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Мария Погребняк добавила, что желает влюбленным счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Бузовой «потеряли» возлюбленного звезды.