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  4. Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна

Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна

, 23:41 | Василий Заика Видео 120

По словам супруги футболиста, возлюбленный поющей телеведущей достоин стать ее супругом.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 740

Известная «футбольная жена» и по совместительству лучшая подруга Ольги Бузовой Мария Погребняк грезит о свадьбе поющей телеведущей с блогером Давидом Манукяном.

По словам светской львицы, она счастлива, что в жизни Ольги Бузовой появился мужчина. Мария Погребняк уверена, что ее подруга, как никто другой, заслужила быть счастливой и новый возлюбленный знаменитости достоин стать ее супругом.

«Они так хорошо смотрятся, видно, как сильно они друг друга любят», — цитирует Марию Погребняк сайт Teleprogramma.pro.

Супруга российского футболиста призналась, что мечтает погулять на свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Мария Погребняк добавила, что желает влюбленным счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Бузовой «потеряли» возлюбленного звезды.

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