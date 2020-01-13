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«Черная пурга» сковала север Красноярского края

, 4:05 Эфирная новость 44

Видимость на дороге почти нулевая. Аэропорт в Норильске пытается работать, но с перебоями.

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Фото, видео: ТАСС/Кожевников Денис, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4164

Север Красноярского края парализовала так называемая «черная пурга».

В самом центре стихии оказался Норильск. Скорость ветра там достигает 40 метров в секунду и буквально сбивает пешеходов с ног. В городе закрыты школы, детские сады и госучреждения. С перебоями работает аэропорт.

Местных жителей просят не выходить из дома, а водителей не выезжать за пределы города. Видимость на дороге — почти нулевая.

«Со вчерашнего дня пытаюсь добраться домой на ночь пришлось остаться у напарницы, не ходят даже колонны автобусы», — рассказывает один из жителей.

Замело и Москву, но это, скорее, радостное событие для жителей столицы. Толщина покрова — целых 7 сантиметров — это рекорд для аномально теплой зимы.

Впрочем, метеорологи призвали быть осторожными: осадки принесли с собой сильный ветер и гололедицу. В столице объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие сутки ожидается ветер до 17 метров в секунду. Москвичам рекомендуют обходить рекламные щиты и не парковать машины под деревьями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что климатологи назвали теплую зиму в России следствием глобального потепления.

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