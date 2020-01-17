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Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сони Лемешкиной

, 11:20 Эфирная новость 13

У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Злокачественную опухоль врачи обнаружили два года назад, и с тех пор идет долгая и изнуряющая борьба за жизнь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 314

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала восьмилетняя Соня из Барнаула.

У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Спасти Соню может только пересадка костного мозга. Но чтобы она прошла успешно, необходим препарат, который стоит больше двух миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» восемь миллионов 47 тысяч 437 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Иванову.

Тема:
День Добрых Дел 314
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