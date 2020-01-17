Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сони Лемешкиной

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала восьмилетняя Соня из Барнаула.

У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Спасти Соню может только пересадка костного мозга. Но чтобы она прошла успешно, необходим препарат, который стоит больше двух миллионов рублей.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Свет» восемь миллионов 47 тысяч 437 рублей. Спасибо вам!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Иванову.