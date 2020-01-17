Фотошоп или пластика? Фанаты Ольги Бузовой решили, что певица увеличила грудь

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников. На этот раз поющая телеведущая, находящаяся в отпуске в Таиланде со своим бойфрендом Давидом Манукяном, опубликовала фото. Многим подписчикам в Instagram звезды снимок показался подозрительным.

На нем Бузова стоит в синем бикини. Фанатам показалось, что на фото грудь Ольги Бузовой выглядит крупнее, чем обычно, поэтому фолловеры принялись гадать, что это: оптическая иллюзия, фотошоп или же певица поддалась на уговоры поклонников и действительно обратилась к пластическому хирургу и увеличила молочные железы?

Instagram @buzova86

«Оля, что у вас с грудью?»

«Откуда грудь взялась?»

«Сиськи выросли»

«Грудь сделала, видно сразу, говорит что нет, в прошлый отпуск не было, сейчас стоит, давно пора было»

«Только три дня назад все кричали: Где сиськи? Теперь кричите: Сиськи сделала! Наверное, прям там в Таиланде за три дня и сделала»

«Грудь сделана очень аккуратно»

«Да беременная она, вот грудь и налилась»

«Фотошоп?», — гадают фолловеры.

Некоторые даже заявили, что грудь артистки увеличилась из-за регулярной половой жизни. Ранее Ольга Бузова утверждала, что у нее очень долго не было секса.

Однако на вопросы подписчиков насчет увеличенной груди Ольга Бузова не ответила.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Давид Манукян высмеял слухи об избиении Ольги Бузовой.