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Жители России отметили Крещение традиционным купанием в купелях

, 7:10 Эфирная новость 29

Из-за высоких для этого времени года температур, во многих городах в иордань ныряли с берега.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4185

Миллионы православных россиян отметили Крещение традиционным ночным заплывом. Но погода в этом году внесла коррективы — в некоторых городах России обряд омовений в открытых купелях запретили совсем. Льда на водоемах нет или он слишком тонкий и выходить на него опасно.

В Петербурге в иордани окунались под проливным дождем, в Москве тоже ныряли с берега, в Сибири и на Дальнем Востоке так и не ударили крещенские морозы.

Столь теплая зима позволила приобщиться к старинному обычаю даже выходцев из жаркой Африки. Алиса Паршакова подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 января в Петербурге назвали самым «жарким» в истории города.

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