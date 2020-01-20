Жители России отметили Крещение традиционным купанием в купелях

Миллионы православных россиян отметили Крещение традиционным ночным заплывом. Но погода в этом году внесла коррективы — в некоторых городах России обряд омовений в открытых купелях запретили совсем. Льда на водоемах нет или он слишком тонкий и выходить на него опасно.

В Петербурге в иордани окунались под проливным дождем, в Москве тоже ныряли с берега, в Сибири и на Дальнем Востоке так и не ударили крещенские морозы.

Столь теплая зима позволила приобщиться к старинному обычаю даже выходцев из жаркой Африки. Алиса Паршакова подробнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 января в Петербурге назвали самым «жарким» в истории города.