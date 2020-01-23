Названы источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Министерство финансов РФ обозначило источники четырех с половиной триллионов рублей на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, пишут «Известия».

Издание отмечает, что соответствующие дополнительные расходы будут обеспечены за счет ресурсов федерального бюджета. Минфину и Минтруду дано поручение подготовить поправки в бюджет до 11 февраля 2020 года.

Для реализации программы материнского капитала, о продлении которой до 2026 года объявил Владимир Путин, уже в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Эти расходы будут покрыты свободными остатками на счетах казначейства, а также средствами из Резервного фонда правительства.

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год. Отмечается, что эта сумма к концу 2022 году может перешагнуть планку в четыре с половиной триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей. По мнению президента РФ Владимира Путина, подобная ситуация является несправедливой.