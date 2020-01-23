  1. Пятый канал
  4. Названы источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

Названы источники 4,5 триллионов рублей на выполнение задач президента

, 11:13 | Василий Заика Видео 48

Дополнительные расходы будут покрыты за счет ресурсов федерального бюджета.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Anton Belitsky

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 43

Министерство финансов РФ обозначило источники четырех с половиной триллионов рублей на реализацию задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, пишут «Известия».

Издание отмечает, что соответствующие дополнительные расходы будут обеспечены за счет ресурсов федерального бюджета. Минфину и Минтруду дано поручение подготовить поправки в бюджет до 11 февраля 2020 года.

Для реализации программы материнского капитала, о продлении которой до 2026 года объявил Владимир Путин, уже в 2020 году потребуется 450 миллиардов рублей. Эти расходы будут покрыты свободными остатками на счетах казначейства, а также средствами из Резервного фонда правительства.

Помимо прочего, наиболее вероятным источником финансирования для исполнения поручений президента России «Известия» называют отмену части налоговых льгот. В настоящее время они уже обходятся бюджету в более чем четыре триллиона рублей в год. Отмечается, что эта сумма к концу 2022 году может перешагнуть планку в четыре с половиной триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей. По мнению президента РФ Владимира Путина, подобная ситуация является несправедливой.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 43
22 янв
Путин: нормативные акты по маткапиталу должны быть разработаны за несколько месяцев
22 янв
Валентина Матвиенко оценила обновление состава правительства
19 янв
Владимир Путин: Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне
19 янв
Предложения президента: подробно разбираем каждый пункт послания Федеральному собранию
18 янв
Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми
17 янв
Пригожин назвал высказывание Водонаевой о «быдле» и маткапитале оскорбительными
17 янв
Рейтинг оценки деятельности Путина вырос после Послания Федеральному Собранию
17 янв
Михаил Мишустин принимает дела у своего предшественника
16 янв
Путин заверил, что две первые главы Конституции останутся неизменными
16 янв
Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни

Читайте также

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.83
-0.03 68.52
-0.10
Гороскоп на 23 января: Влияние Юпитера подталкивает к умиротворяющему досугу

Последние новости

12:07
Госдума приняла закон о введении в Совбезе РФ должности заместителя председателя
12:03
Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ
12:02
Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху
11:54
Многодетная мать подозревается в убийстве двух детей в Пермском крае
11:36
Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе
11:29
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию

Сейчас читают

Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
На Украине назвали дату марша на Крым
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]