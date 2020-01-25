В Минобороны РФ рассказали о «перехвате» США российской автоколонны в Сирии

В Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о «перехвате» военными США российской автоколонны в районе сирийского города Манбидж.

Комментарий ведомства стал реакцией на заявление спецпредседателя США по Сирии Джеймса Джеффри. Тот недавно рассказал, что примерно год назад американские военные «перехватили» неподалеку от Манбиджа некоего российского генерала. Подробностей он не сообщил, отметив только, что ситуацию удалось разрешить благодаря «военным каналам».

В Минобороны РФ сообщили, что упомянутый Джеффри инцидент произошел около 14 месяцев назад. Тогда сирийский Манбидж находился под контролем трех сторон: международной коалиции во главе с США, курдских отрядов и сирийских правительственных войск, уточняет «Экономика сегодня».

«Всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — сообщили в оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны добавили, что нагнетание обстановки вокруг этой ситуации со стороны некоторых военных чиновников в Пентагоне не способствует дальнейшему налаживанию каналов связи между военными России и США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики начали ежедневно обстреливать сирийский город Алеппо. Несмотря на опасность, мирные жители отказываются покидать свои дома.